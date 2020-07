AVELLA. Il consigliere Vittoria “interpella” il sindaco sul passaggio a livello di via Tombe Romane

Con una interpellanza urgente protocollata il 10 luglio il consigliere comunale di opposizione Pellegrino Vittoria chiede all’Amministrazione comunale di essere messo a conoscenza delle azioni intraprese dall’ente avellano in relazione alla richiesta del responsabile dell’Eav De Gregorio che in data 4 marzo 2020 invitava il Comune di Avella a mettere in sicurezza il passaggio a livello di via Tombe Romane. Lo stesso consigliere reputa che lo stanziamento dei fondi dell’Ente Provincia per la creazione della strada annessa al plesso Scoca siano dirottati su un intervento più urgente per mitigare il rischio della pubblica incolumità sul PL della linea Nola-Baiano dell’EAV.



