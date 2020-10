AVELLA. Il silenzio del sindaco Domenico Biancardi sull’emergenza Covid in paese.

Sono settimane che in paese il primo cittadino Domenico Biancardi non aggiorna più i cittadini sull’emergenza Coronavirus. La denuncia ci giunge da diversi lettori che si chiedono come mai nulla viene detto sui nuovi positivi e dell’emergenza che negli ultimi giorni sta interessando un istituto scolastico privato chiuso per la positività al Covid, da quanto è trapelato, del dirigente e di alcuni insegnanti. La fascia tricolore avellana nei giorni dell’emergenza era molto attento ad informare la cittadina, che al di là dei numeri comunicati dal sindaco, si sentiva protetta. Molti si chiedono perché tanto silenzio? Perché lasciare gli aggiornamenti a freddi comunicati della Protezione civile? I cittadini attendono risposte.

