AVELLA. Il sindaco Biancardi chiude le scuole anche al personale Ata e docenti. Edifici chiusi da lunedì

Una nuova ordinanza, che sarà pubblicata entro la giornata di domani, a firma del sindaco di Avella Domenico Biancardi prevede la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado anche al personale Ata e docenti. Da lunedì 16 marzo cancelli chiusi fino a nuove disposizioni, il tutto per garantire massima sicurezza anche al personale amministrativo e non contro l’emergenza Coronavirus. Questa di Avella è la prima ordinanza che prevede la chiusura totale delle scuole in tuta la provincia avellinese.

