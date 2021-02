AVELLA. Il sindaco Domenico Biancardi in quarantena, positiva al Covid la moglie

Con un post pubblicato poco fa sul proprio profilo personale il sindaco nonchè presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi comunica alla cittadinanza di essere in quarantena per la positività al Covid della moglie, insegnante. Ecco cosa ha scritto:

“Carissimi, purtroppo il Covid-19 colpisce ancora. E’ stata riscontrata la positività al virus di mia moglie Marilena, che insegna in una scuola della provincia di Napoli ed è sempre stata molto attenta, rispettando tutte le indicazioni per scongiurare il rischio contagio. Fortunatamente non avverte sintomi particolari. E’ in isolamento rispetto al resto della famiglia già da sabato. Pertanto, da questo pomeriggio, io e i miei figli siamo in quarantena.

Con l’aiuto del Signore cercheremo di affrontare questo momento, con la speranza che tutto passi al più presto. Per qualsiasi cosa potete sempre contattarmi poiché comunque anche da casa continuerò costantemente a vigilare con responsabilità il mio paese. Un abbraccio”.

