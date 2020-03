Una nuova ordinanza emessa dal sindaco di Avella, che oggi pomeriggio, martedì 10 marzo, alle 16,15 circa terrà un discorso ai cittadini avellani in diretta sulle pagine Facebook di Bassa Irpinia, con la quale annuncia la chiusura di Bar e Ristoranti dalle 18,00 fino al prossimo 3 aprile. Inoltre gli esercizi commerciali , alimentari, fruttivendoli eec, dovranno dotarsi della consegna a domicilio per anziani, malati e diversamente abili. Ma ecco in dettaglio l’ordinanza completa allegata.





