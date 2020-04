AVELLA. In carcere per rapina a mano armata ottiene misure alternativa

I Carabinieri della Stazione di Avella lo avevano tratto in arresto per una rapina a mano armata qualche anno fa in un supermercato della zona, il ladro, E. K. A, un 25enne molto conosciuto e originario del Marocco. Il giovane era rinchiuso nel carcere di Bellizzi Irpino. Ad ottobre 2019 fu arrestato per esecuzione provvedimento ad anni 2 e mesi 4. Nei giorni scorsi il suo avvocato difensore, Antonio Falconieri, ha chiesto al Magistrato di Sorveglianza misura alternativa ed è stata concessa con procedimento camerale questa mattina ad Avellino.

