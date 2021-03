AVELLA. In corso la pavimentazione di nuove e vecchie strade

Sono iniziati i lavori di pavimentazione in Via Cupa del Santissimo, strada che costeggia il torrente Clanio ad Avella già ampliata e illuminata. La strada permetterà di collegare la zona Fusaro/via dei Mulini con l’area Castello. Nei prossimi giorni invece inizieranno i lavori di sistemazione delle strade dissestate, tra cui quella di via Carlo Terzo, da ingresso su via Nazionale delle Puglie fino a via Carmignano e l’innesto con via duca Capece Galeota, zona relativa al secondo passaggio a livello della Circumvesuviana.

