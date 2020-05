L’incidente che si è verificato questa mattina verso le 1o.00 in via Nazionale e dove ha visto coinvolti nel sinistro una Audi A3 ed una Harley Davidson condotta da un 34enne della provincia di Caserta, ha visto l’uomo alla guida del motoveicolo finire in prognosi riservata presso l’ospedale di Nola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, i vigili urbani di Avella e Sperone. Al vaglio l’esatta dinamica del sinistro.

