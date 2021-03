AVELLA. In una settimana oltre 50 positivi, numeri da brividi nonostante la “Zona Rossa” regionale

La Campania è oramai in zona rossa da circa due settimane, l’intento del provvedimento da parte del Ministro della Sanità è quello di far diminuire il numero dei nuovi positivi per alleggerire il lavoro degli ospedali con una riduzione dei ricoveri nelle terapie intensive. Se i numeri, quelli relativi ai contagi complessivi dell’intera Regione Campania, sembrano registrare un lieve calo, ci sono invece aree dove purtroppo si registrano degli incrementi. Avella è tra i comuni che a quanto sembra la Zona Rossa non produce effetti, in una sola settimana si sono registrati più di 50 positivi su una popolazione che non raggiunge neanche gli ottomila abitanti. Sicuramente qualcosa va rivisto e vanno posti ulteriori correttivi anche se ci vorrebbe maggiore responsabilità da parte dei cittadini, in quanto, molti contagi avvengono nei nuclei familiari che non rispettano i dovuti distanziamenti.

