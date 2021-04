AVELLA. In vendita vecchie pertinenze del Palazzo Baronale passate ai privati. L’ex consigliere Mario Montanile: “Sarebbe opportuno che il Comune le acquistasse”

Vecchie pertinenze del palazzo Baronale, passate negli anni addietro nella disponibilità di privati cittadini, sono state messe in vendita da questi ultimi. Sul punto interviene un ex consigliere comunale, Mario Montanile, che lancia la proposta al Comune di procedere all’acquisto onde poi sfruttare le strutture per un migliore utilizzo del palazzo ducale pronto ad aprire il Museo Avellano. I locali di cui si parla sono quelli che insistono nel lato del parcheggio di via Brodolini ad Avella. Ecco la proposta dell’ex amministratore Montanile: “Oggi sono in vendita alcune delle vecchie pertinenze del Palazzo Baronale che negli anni addietro sono divenute proprietà privata (non sappiano né perché né per come) per cui sarebbe opportuno ed auspicabile che il Comune di AVELLA decidesse di esercitare il proprio diritto di prelazione per annettere nuovamente quelle costruzioni al vecchio splendore che fu del Palazzo, anche in vista dell’imminente inaugurazione del MAV. L’invito è diretto non solo al Sindaco di Avella ma a tutti gli organi preposti, al Consiglio Comunale, alla Sovrintendenza e alla stessa società civile. Dando atto al Sindaco di aver già riconquistato in favore della comunità alcune parti del giardino che in passato erano state sottratte da privati cittadini avellani. Se non ora… quando? Forse è opportuno fare un’analisi costi benefici concreta perché probabilmente tale opportunità in futuro non si ripresenterà con facilità. Per cui anche a costo di accumulare qualche debituccio (un altro) l’occasione è troppo ghiotta”.

Una proposta quella lanciata da Montanile allettante soprattutto in vista di un rilancio nel prossimo futuro del palazzo ducale che potrebbe essere un polo attrattore del turismo nella cittadina archeologica.

