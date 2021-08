Avella. Incendio località Tora, in azione squadre antincendio.

È scattato il piano antincendio da parte della Protezione Civile avellana, che con l’assessore Biancardi Giovanni, ha immediatamente predisposto l’intervento delle squadre antincendio della comunità montana e allertato anche l’intervento di un elicottero della protezione civile regionale che si rifornirà d’acqua attingendo dalla vasca allestita all’interno dello stadio comunale. L’incendio che interessa la zona alta della località Tora sembra per il momento non creare rischio ai residenti che abitano l’area. I responsabili del Comune e l’assessore Biancardi seguono attentamente l’evoluzione dell’incendio che dovrebbe essere circoscritto in poco tempo. Purtroppo allarme incendi era stato previsto anche dalla Protezione Civile campana viste le temperature alte di questo periodo.

