AVELLA. Incidente sulla 7 bis, il parroco don Giuseppe Parisi invita a pregare per la salute dei due giovani

Il grave incidente stradale del pomeriggio ha scossa una comunità intera che è in apprensione per lo stato di salute dei due giovani avellani rimasti coinvolti e ricoverati in ospedale. Anche il parroco avellano, Don Giuseppe Parisi, ha invitato i fedeli in preghiera affinchè possano ritornare quando prima a casa. Ecco quanto scritto in un post: “Carissimi, una preghiera per i nostri 2 giovani che oggi purtroppo sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale. Il Signore sostenga e doni forza ai medici che li cureranno perché tornino quanto prima in mezzo a noi. Alle loro famiglie l’abbraccio del cuore e la vicinanza fraterna”.

