Un incidente stradale è avvenuto oggi, venerdì 21 agosto intorno dopo mezzogiorno in via Nazionale delle Puglie ad Avella, nei pressi del distributori Agip. A scontrarsi un motociclo e un veicolo, per fortuna non vengono segnalati feriti gravi ma solo contusioni per il conducente dello scouter. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Avella e i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.

adsense – Responsive – Post Articolo