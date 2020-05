AVELLA. Iniziati i lavori per la tutela del verde pubblico. Il comune diffida i gestori delle aree verdi assegnate ad adempiere

Sono iniziati in questi giorni i lavori di pulizia delle aree verdi comunali, dopo la sospensione causata dall’emergenza Covid 19 e la possibilità di ritornare a lavoro delle ditte di manutenzione si è iniziato al taglio dell’erba dell’area comunali. Lavori eseguiti lungo anche le arterie cittadine grazie anche a speciali mezzi meccanici. I lavori continueranno anche nei prossimi giorni con un’importante novità per la prossima settimana quando, per una maggiore manutenzione, sarà possibile utilizzare anche i lavoratori otd della Comunità Montana Partenio che in questi giorni stanno effettuando le visite mediche per l’assunzione . Inoltre il Comune di Avella nei prossimi giorni farà partire le lettere di diffida a quelle imprese che detengono la gestione di spazi pubblici in cambio dell’affissione di cartelloni pubblicitari, con la quale si chiede di provvedere alla cura degli stessi in caso contrario sarà ritirata la concessione.

