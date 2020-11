Sono iniziati questa mattina da parte dell’ANAS i lavori di ripristino del manto stradale della Statale 7 Bis meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie che attraversa il rione Purgatorio ad Avella. Più volte il sindaco e presidente della Provincia Domenico Biancardi aveva sollecitato all’ANAS, con diverse diffide, di ripristinare l’asfalto della Statale in più punti deteriorato e con avvallamenti. Oggi i tanti attesi lavori.

adsense – Responsive – Post Articolo