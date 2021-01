Avella. La bufala del “Gratta & Vinci “ da 200 mila euro.

Nessun premio da 200 mila euro è stato vinto presso il Km58 ad Avella, dopo il messaggio con cui il “vincitore” aveva voluto ringraziare i gestori del bar facendo pubblicare sulla nostra testata il tagliando vincente, inviandoci la foto (vedi sotto) dello stesso, la nostra redazione ha effettuato attente verifiche sia sul tagliando che sulle vincite che si possono ottenere con un biglietto da 5 euro del Miliardario e tra queste non risulta una vincita da 200 mila euro con due numeri all’interno da 100 mila ciascuno. La bufala della vincita è stata scoperta grazie anche alle segnalazioni di esperti lettori in materia. È proprio il caso di dire che “il gioco nuoce alla salute e può causare dipendenza psicologica”, in questo caso noi aggiungiamo allucinazioni .

