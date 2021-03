AVELLA. La cittadina archeologica piange la nona vittima per Covid.

Ancora una vittima nella cittadina archeologica dove il Coronavirus ha purtroppo colpito ancora. A perdere la vita un pensionato settantenne ricoverato per Covid in ospedale da alcune settimane. Si tratta di un ex dipendente della Comunità Montana il sig. Vittoria Francesco, uomo stimato e conosciuto in paese nonchè papà del consigliere comunale Pellegrino Vittoria. La notizia ha lasciato senza parole amici e conoscenti dell’uomo.

Alla famiglia giungono le condoglianze di tutta la redazione di Bassa Irpinia

