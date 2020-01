AVELLA. La compagnia teatrale dei Mandamentali in scena al “Biancardi”

🔊 Ascolta l'articolo

Il teatro Biancardi diventa piccolo per i Mandamentali. Mancano pochi giorni dal ritorno al teatro Biancardi di Avella della compagnia teatrale dei Mandamentali con la divertentissima commedia “Arezzo 29 in tre minuti” e gia’ da tempo non c’è più disponibilità di posti. Si prospettano, vista la numerosa richiesta da parte di appassionati dell’arte teatrale amatoriale, una o più repliche in date da destinarsi, come ci rivela Giuseppe Sorice, regista ed ideatore del progetto I Mandamentali, date da conciliare con i tanti impegni che attendono i Mandamentali a cominciare da quelli in programma l’8 febbraio in quel di Casalnuovo (NA) ed il 9 febbraio a Macerata Campania (CE). Altre date attendono i Mandamentali a Taurasi(AV) a Villa di Briano (CE) ecc… Un sodalizio che funziona e che diverte grazie agli “attori” di questa bella compagnia che sta raccogliendo i frutti di tanta fatica e tanto impegno nel preparare delle divertenti serate agli amanti del teatro.

