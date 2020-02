AVELLA. “La compagnia teatrale “I Mandamentali”, in trasferta con i loro spettacoli.

Dopo il successo ottenuto nelle tre serate al teatro Biancardi preso d’assalto dai tanti amatori del teatro amatoriale, I Mandamentali si apprestano ad affrontare due impegnative serate in trasferta. Si comincia sabato 8 febbraio a Caturano (CE) dove, in attesa della brillante compagnia mandamentale, gli appassionati del luogo hanno prenotato tutti i posti disponibili (240) per passare una divertente serata. Si continua domenica a Casalnuovo dove i mandamentali si esibiranno per beneficenza nella serata organizzata da una associazione locale e dal parroco per la raccolta di fondi per i meno fortunati. E non finisce qua, assicura Peppe Sorice, ideatore e regista della compagnia, altri impegni ci aspettano in Campania e soprattutto stiamo programmando una replica al teatro Biancardi visto che tantissima gente, che non ha trovato posto nelle tre serate, ce lo sta chiedendo. Il nostro è un sodalizio che funziona perché con il teatro ci divertiamo e facciamo divertire chi ci viene a vedere e, cosa non da poco, tra noi non ci sono prime donne o primi attori ma solo gente umile affascinato dall’arte teatrale.

adsense – Responsive – Post Articolo