AVELLA. La Consulta delle Associazioni e la Memoria della Shoah.Foto

La Consulta Comunale delle Associazioni di Avella esprime pieno apprezzamento per la manifestazione odierna, organizzata in collaborazione con il Comune di Avella e l’Istituto Comprensivo Guerriero di Avella, incentrata sulla Giornata della Memoria

Sul palco del Teatro Biancardi si sono alternati l’assessore Agostino Vitale, il quale dopo i saluti istituzionali ha ricordato il particolare momento storico che ha interessato la Shoah ed anche il presente non privo di sentimenti discriminatori e razzisti ed Ernesto Sasso, vicepresidente della Consulta che ha sottolineato l’importanza della memoria soprattutto come elemento propedeutico verso il futuro, affinché certe tragedie umane non si ripetano; il Prof. Pietro Luciano ha invece edotto gli studenti prendendo spunto dal suo percorso di vita nell’insegnamento soffermandosi sulla gravità degli eventi della Seconda Guerra Mondiale mentre Nicola Montanile, già direttore della Biblioteca Comunale avellana, ha raccontato vicende inerenti il Mandamento Baianese durante il periodo bellico.

Molto interessati e partecipi gli alunni, che a loro volta hanno interagito con i relatori attraverso interventi dal palco e letture di poesie e passi riguardanti l’Olocausto, nella speranza che queste iniziative servano non solo a sensibilizzare ma soprattutto a migliorare il tessuto sociale in prospettiva delle nuove generazioni.

Un particolare ringraziamento va al Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Gagliotta per la sensibilità dimostrata verso la tematica e la piena disponibilità, alle Proff. Maria Sirignano e Francesca Maietta che hanno diretto e coordinato, all’Associazione MELA per il supporto tecnico ed a Marco Sodano della Protezione Civile per la preziosa ed indispensabile collaborazione.

