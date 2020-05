AVELLA. La dott.ssa Marika Mascia dona mascherine a dipendenti comunali e carabinieri

L’amministrazione comunale di Avella nella persona dell’assessore Giovanni Biancardi ringrazia la dottoressa Marika Mascia specialista in ginecologia e ostetricia, infertilità e sterilità di coppia per aver donato ai dipendenti comunali di Avella, al comando dei carabinieri di Avella e di Baiano mascherine logate per la prevenzione del Covid19. Un gesto, quello della dottoressa Mascia che guida lo studio ginecologico a Baiano, di amore e protezione nei confronti dei concittadini. Lo studio Mascia è in prima linea per donare assistenza, conforto e tutelare la salute delle neo mamme e dei nascituri al tempo del corona virus.

