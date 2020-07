AVELLA. “La faccia tosta del sindaco Biancardi”. Striglia i comuni debitori con Irpiniambiente quando poi Avella è indebitata per 1.200.000 euro

Davvero assurdo quello che il primo cittadino di Avella ha dichiarato sulla stampa locale circa i comuni debitori con Irpiniambiente. La società irpina, partecipata della Provincia di Avellino di cui Biancardi è presidente, non riesce a pagare gli stipendi dei dipendenti perchè vanta svariati milioni di debiti con i comuni irpini che non fanno fronte ai pagamenti per i servizi ricevuti. Nei giorni scorsi i dipendenti hanno scioperato per chiedere il pagamento dei salari arretrati. Fra i debitori della società di raccolta rifiuti c’è anche Avella, che da quanto risulta secondo le dichiarazioni dell’opposizione avellana e di ben informati, avrebbe un debito con la società per circa un milione e duecentomila euro. “Da che pulpito viene la predica” direbbe qualcuno, lo stesso Vanni Chieffo, un passato da amministratore locale con ruoli in politica di primo piano, ed ex presidente del Gal Irpinia, ha replicato al presidente della provincia con un post sul proprio profilo facebook: “Biancardi dovrebbe strigliare prima se stesso, considerato che il comune di Avella e’ debitore di un milione e duecentomila euro”. Il sindaco di Avella nonchè presidente della Provincia in una intervista rilasciata al Mattino afferma: “Non è possibile interrompere la raccolta penalizzando anche chi rispetta le scadenze”, se così fosse, così come afferma Vanni Chieffo , dell’enorme debito di cui Avella avrebbe con Irpiniambiente, sono dichiarazioni che fanno molto discutere.

adsense – Responsive – Post Articolo