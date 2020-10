AVELLA. La minoranza al sindaco: “Andavano sanificate tutte le scuole”

La Minoranza consiliare di Avella invita gli Amministratori e Uffici preposti ad una maggiore attenzione e ad una programmazione più pregnante rispetto a luoghi pubblici e Scuole. “A tal proposito in considerazione sostanziale del nomento che viviamo crediamo sarebbe stato giusto #sanificare i tre plessi scolastici ad Avella e non solo le medie. Presenteremo inoltre una richiesta ufficiale al Sindaco, Amministratori e Uffici preposti affinché si proceda alla #sanificazione del Cimitero e ad organizzare e disciplinare le modalità di accesso o non al Cimitero per la ricorrenza dei #Defunti. Bisogna ora muoversi con una organizzazione giusta ed adeguata ai tempi”.

