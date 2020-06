Avella – La scuola San Vincenzo Pallotti non chiuderà – Nuova gestione: “Continuità e innovazione” sono le parole d’ ordine!

La scuola San Vincenzo Pallotti, istituto scolastico cattolico, che ha sede ad Avella non chiuderà. Le voci circolate negli ultimi mesi vengono finalmente messe a tacere. La SVP avrà una nuova gestione, a guidarla saranno gli stessi gestori della scuola Maravilla che è un vanto per Cicciano, il paese in cui vi sono le sedi del nido-infanzia e della primaria. La SVP vedrà in campo nuovi dirigenti, ma nel segno della continuità infatti le suore resteranno in loco e avranno un ruolo importante. “Continuità e innovazione” sono le due parole chiavi: insegnamento cattolico, didattica ministeriale, apertura con orari lunghi, dalle 7.30 alle 18 nei feriali e apertura il sabato mattina, corsi sportivi, musicali, informatici e tanto altro, il costo della retta resterà invariato rispetto al passato. La SVP ritornerà ad essere la scuola per eccellenza come lo era un tempo, saranno garantite competenze e professionalità, si può finalmente dire che il futuro è roseo.

adsense – Responsive – Post Articolo