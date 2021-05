AVELLA. Ladri in azione immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Indagini in corso. Video e Foto

Notte d’assedio per alcune famiglie al rione Purgatorio di Avella dopo nella scorsa notte un gruppo di ladri ha tentato di mettere a segno dei furti in alcune abitazioni private. Erano da poco passate le 22 di giovedì 20 maggio 2021 quando una banda formata da 4 uomini, di età apparente 20-30 anni, incappucciati hanno prima cercato di rubare nei pressi della falegnameria Caruso, dove hanno danneggiato delle luci e cercato di disattivare le telecamere di sorveglianza, non riuscendosi, per poi spostarsi in via Nazionale nei pressi di un’altra abitazione privata dove però sono stati sentiti dai proprietari e messi in fuga dopo un breve parapiglia. Le telecamere di sorveglianza della falegnameria Caruso li ha immortalati. Il materiale fotografico e video è già nelle mani degli investigatori che stanno cercando di risalire al gruppo. Eccoli nelle foto e video allegato.









