AVELLA. L’assessore Giovanni Biancardi: “Continua la riqualificazione del nostro territorio”

“Continua nella cittadina archeologica la riqualificazione del territorio avellano, da quello Montano, con i lavori in essere al Clanio e alla Pineta, a quello urbano. La realizzazione a breve, della strada di raccordo, tra vico Pompeo Barba e via Carmignano, farà da cerniera tra il Centro Storico e la parte più a Sud del Paese. Il Centro Urbano vero e proprio è oggetto d’ interventi puntuali anche se differiti /distanziati nel tempo, ma comunque elementi di un unico quadro finale, ovvero necessari per raggiungere l’obiettivo: riqualificare gli spazi esistenti per il benessere collettivo perché patrimonio della popolazione tutta.

Si è partiti con la realizzazione del parcheggio Castellana per poi concentrarsi su Piazza Convento

con il rifacimento dei fronti dell’ex edificio scolastico, con la sistemazione dell’area giochi e a breve il via alla sistemazione dell’area a verde retrostante l’area giochi.

Questo spazio, prezioso per la presenza di alti alberi, sarà riqualificato/recuperato al fine di garantire una zona d’ombra, nelle stagioni calde, agli anziani e ai bambini che sono soliti trascorrere parte del loro tempo libero in Piazza Convento. Il progetto prevede la sistemazione con sedute, nonché una fontana e cosa importante l’illuminazione. L’assessorato all’urbanistica con impegno costante sarà a disposizione di voi tutti per accogliere suggerimenti e qualsiasi vostra osservazione presso la casa comunale per far si che il lavoro svolto raggiunga il risultato ottimale”.

L’Ass. Giovanni Biancardi

