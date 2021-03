AVELLA. L’assessore Giovanni Biancardi: “Il senso civico che cos’è?”

Riallacciandomi a quanto ha segnalato un lettore circa l’abbandono dei rifiuti lungo il Clanio, faccio presente alla cittadinanza tutta che, i lavori ancora in corso stanno rimuovendo quintali di rifiuti in località “Capo di Ciesco” e in tanto c’è chi incurante dell’impegno di noi tutti per poter effettuare un lavoro ingente come quello in corso, azzera quanto già fatto.

Poichè il tema della tutela ambientale lo pongo tra le priorità del ruolo che copro e con piacere noto che la maggioranza della popolazione ha sposato con piacere questo tema chiedo a voi tutti di operare in tal senso segnalando siti in cui sono depositati rifiuti da rimuovere e gli individui che adottano questi comportamenti irrispettosi nonchè punibili.

Come già detto in passato ricordo che “OGNUNO E’ SE PIU’ IL SUO AMBIENTE SE NON PRESERVA QUEST’ULTIMO NON PRESERVA SE STESSO” principio base di ogni uomo parte di una società civile. L’ASS. Giovanni Biancardi

