AVELLA. “Lavori alla Valle del Clanio”. Impressionanti le immagini delle tonnellate di rifiuti da cui è stato ripulito

A un mese dal via ai lavori di riqualificazione della Valle Antico Clanio è necessario rendere pubbliche le immagini della quantità di rifiuti che sono stati rimossi; ed è facile immaginare quanti se ne aggiungeranno con il proseguo delle operazioni.

Riportare al suo stato naturale quella parte di territorio, per altro parte di un parco naturale, è un obbiettivo che mi sono ripromesso sin dal primo giorno che ho ricoperto la carica di assessore, spinto non solo per l’ovvio dovere di tutelare l’ambiente, ma anche dal sentimento di affetto, non ché dal legame con il proprio territorio, che contraddistingue la gran parte degli Avellani.

Per questi motivi sono orgoglioso di restituire alla popolazione Avellana e non solo, Il Clanio ripulito e quindi di più comoda percorribilità, ovvero semplicemente, di avere la percezione del paesaggio e dello skyline dei crinali senza alterazioni.

Albert Einstein,scriveva “il problema dell’uomo oggi non è l’energia nucleare, ma il suo cuore”. Quindi ricordiamoci tutti che “ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore”… non rendiamo vano l’impegno e tutto il lavoro fatto per raggiungere l’obiettivo prefissato.

