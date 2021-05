Avella – Le Grotte di San Michele pronte al restauro. Portata via la statua di San Michele. Video e Foto

La Grotta di San Michele è un Santuario rupestre, ubicato nel vallone di San Michele in località Capo di Ciesco, a 2 Km dal centro abitato di Avella. Ad essa si accede percorrendo una scala in muratura (130 gradini) che fu realizzata nel 1975. La Grotta fu dichiarata inagibile sul finire degli anni ’90 del secolo scorso. Il Comitato Grotte di San Michele ha sempre cercato di tener vivo il culto per l’ Arcangelo e adesso finalmente grazie ad un accordo raggiunto con il Comune di Avella inizieranno i lavori di messa in sicurezza e restauro.

Nel pomeriggio di oggi, alla presenza del sindaco Avv. Domenico Biancardi, del parroco Don Giuseppe Parisi, del dott. Michele Siniscalchi (membro del comitato Grotte) e di altri amministratori, alcuni operai, della ditta incaricata ad eseguire i lavori, hanno prelevato la statua di San Michele portandola nella chiesa di San Pietro, lì sarà custodita in attesa di essere restaurata.

È un giorno questo davvero importante per gli avellani, dopo decenni di buio, s’ intravede la luce, tra alcuni mesi si potrà ammirare nuovamente la Grotta, e il Sindaco ci ha confidato che spera che per dicembre si possa realizzare lì un Presepe Vivente. È iniziata ufficialmente un’ altra sfida per l’amministrazione targata Biancardi. (L. Carullo)

Nel video le interviste realizzate da Felice Siniscalchi.







adsense – Responsive – Post Articolo