AVELLA. L’ex sindaco Domenico Biancardi: “Sono commosso del vostro affetto”

Ho impiegato un po’ di ore per metabolizzare il responso delle urne. Un risultato strepitoso per il neo-sindaco, per la lista e per me. Sono davvero commosso per questa straordinaria dimostrazione di fiducia da parte della stupenda comunità di Avella. Per dieci anni ci siamo spesi senza sosta, cercando di fare il meglio per la nostra città. Ora comincia un altro percorso, in continuità con l’ultimo decennio, con rinnovato impegno e con la solita determinazione. E di sicuro la passione non manca. Sentire così tante volte il mio nome che veniva letto sulle schede elettorali mi ha provocato incredulità, emozione e mi ha caricato di responsabilità. Significa che sono stati apprezzati gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti. Abbraccio quanti hanno deciso di darmi di fiducia, ancora una volta, e di fare altrettanto con l’intera squadra. Io ci sarò sempre, per tutti. Il cammino per far crescere ancora di più Avella prosegue nel solco che abbiamo tracciato insieme. Vi porto nel cuore. Grazie, grazie, grazie.

