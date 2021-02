AVELLA. L’Ing. Sabatino D’Avanzo, dalla cittadina archeologica a Lauria. Il successo lavorativo di un avellano promotore della “Star Form”

Impegno, professionalità e perseveranza. Sono stati gli ingredienti del successo della Star Form di Lauria che ha compiuto 20 anni di attività, formando centinaia di giovani lavoratori che hanno avuto la fortuna di dare origine al loro percorso formativo partendo proprio dalla Scuola di Formazione che ha sede in Basilicata ma che accoglie l’utenza anche di Campania e Calabria. Uno dei promotori e l’Ing. Sabatino D’Avanzo, avellano doc trasferitosi da anni fuori regione, che ha illustrato in una recente intervista il percorso effettuato dal lontano 2000. “La Star Form – afferma l’Ing. Sabatino D’avanzo – nasce nel giugno del 2000 a Lauria, con l’idea di un gruppo di giovani che si proponevano di offrire un servizio che sul territorio mancava: la formazione professionale fatta in maniera permanente e tolta un po’ dal mercato di quelle aziende avventuriere che arrivavano e facevano man bassa delle risorse locali destinate alla crescita professionale. La nostra idea, invece, era quella di dotare tutto il territorio di un punto di riferimento, questo il principio cardine. Siamo nati dal nulla, con pochissime risorse, con la partnership della Città della Scienza di Bagnoli, con la quale avevamo avviato una sorta di alfabetizzazione informatica di base, iniziando a diffondere la cultura della patente europea ECDL, allora davvero certificazione agli albori. A questo percorso affiancammo nel tempo quello per Operatore di Computer, Programmatore, Tecnico esperto Disegnatore CAD/CAM e così via fino al 2004/2005 quando abbiamo avuto l’idea di avviare i percorsi abilitanti per estetista ed acconciatore. Accanto a questi profili – prosegue l’Ing. D’Avanzo – man mano che dal territorio arrivavamo richieste ed osservazioni, abbiamo abbiamo proposto con grande successo i percorsi per il settore alimentare e per il commercio. La promulgazione del D. Lgs. 81/08 ha segnato, poi, l’avvio per i corsi del settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal 2010, abbiamo avviato la stagione dei Master e dei Corsi di Alta Formazione per estetiste ed acconciatori, collaborando con famosi brand nazionali ed internazionali, specializzati nel settore del trucco e dell’onicotencia avanzata”.

Dai Corsi di alfabetizzazione informatica, ai settori dell’alimentare e del commercio, dell’estetica per finire a quelli della sicurezza, oggi la Star Form copre buona parte della formazione maggiormente richiesta dal mercato ed è un punto di riferimento per tutto il comprensorio. Questo, grazie alla competenza mostrata lungo il percorso e alla voglia di dare sempre il meglio per le risorse umane che rappresentano la base per gli occupati delle future generazioni.

