AVELLA. L’istituto Professionale si rilancia, prossimi i lavori di riqualificazione. In arrivo l’indirizzo alberghiero. Video e Foto

🔊 Ascolta l'articolo

L’istituto Commerciale di Avella, facente parte dell’Istituto comprensivo secondario “Nobile – Amundsen”, la cui sede è a Lauro, è pronto a rifarsi il look con i lavori di adeguamento che il Comune ha progettato e che hanno un solo obiettivo: rilanciare la scuola secondaria. Attualmente sono un centinaio gli alunni che frequentano la scuola di via Pompeo Barba ad Avella e l’indirizzo è quello commerciale. Stamattina il sindaco di Avella, insieme ai suoi assessori Giovanni Biancardi (Urbanistica) e Santina Cerbone (Pubblica istruzione) hanno presentato ai responsabili dell’istituto il progetto di riqualificazione che prevede nel breve tempo l’inizio di lavori al piano terra per dotare la scuola di tutto l’occorrente (cucine, sale, ascensore ecc,) per l’apertura di un nuovo indirizzo, quello alberghiero. Avella città d’arte deve pensare anche ad istruire validi albergatori, cuochi e così via per dotare il proprio territorio di personale qualificato e soprattutto incentivare le aperture di nuove strutture che possono accogliere i tanti turisti che raggiungono la cittadina durante l’anno. Ecco in allegato il video e le relative interviste.





