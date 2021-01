AVELLA. Lo Chef Pasticciere Pasquale Pesce premiato dal presidente dell’Ente Parco Partenio

Nuovo riconoscimento per il pasticciere avellano Pasquale Pesce che ieri pomeriggio è stato premiato con una targa dal presidente Francesco Iovino dell’Ente Parco Partenio. Il premio per i riconoscimenti ottenuti per la sua nuova creatura il panettone “Don Ernesto”. Una delizia al cioccolato realizzato con lievito madre e soprattutto con l’utilizzo dei prodotti del Parco, come le nocciole avellane e il miele prodotto dall’azienda Maietta-Montuori. A presenziare la consegna del premio vi erano anche Francesco Sodano, presidente dell’azienda avellana Sodano Group che produce e lavora nocciole, il presidente dell’associazione Terrae Abellanea, Biagio Estatico, che accoglie le aziende agricole dell’area mandamentale che producono nocciole, l’Apicoltore del Parco del Partenio Antonio Maietta (Miele Montuori) e lo Chef Francesco Fusco, dell’Azienda Agricola “Il Moera” ( Francesco Fusco). Clicca sul link per vedere il video

Video premiazione chef pasticciere Pasquale Pesce

