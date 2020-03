AVELLA. L’ordinanza choc del sindaco scuote gli avellani. E’ solo prevenzione?

Un fulmine a ciel sereno l’ordinanza pubblicata pochi minuti fa dal primo cittadino di Avella nonché presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi: “A tutti i Cittadini di evitare in modo assoluto ogni spostamento dalle proprie abitazioni…”. Un provvedimento che viene di solito attuato nelle zone dichiarate rosse dove è alto rischio contagio. Cosa abbia indotto il primo cittadino di Avella Biancardi ad una tale decisone se lo chiedono tutti gli avellani, tra le domande: “Ci sono soggetti positivi al Covid-19 in paese? Una delle domande che si pongono quasi tutti. Raggiunto dalla nostra redazione si è limitato a dire: “Solo prevenzione. Chiedo massima responsabilità da parte di tutti noi, per le persone anziane, per i più deboli e per i nostri figli. Ora è giunto il momento che le famiglie di Avella difronte a questo momento così delicato e particolare della nazione mostrino il loro senso di sensibilità e responsabilità!”. Molti si aspettano un video messaggio della fascia triclore per capire cosa stia accadendo veramente.

