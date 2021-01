AVELLA. L’ufficio tributi a portata di click con Linkmat Free, per agevolare il cittadino nei pagamenti di tributi locali

Anche il Comune di Avella ha aderito alla piattaforma Linkmat Free per agevolare il cittadino ni pagamenti di tributi locali evitando code agli sportelli sia degli istituti bancari, postali e soprattutto c’è la possibilità di stampare ricevute e guardare direttamente da casa la propria posizione fiscale con il Comune della città archeologica.

LINKmate FREE è la nuova piattaforma per i pagamenti elettronici spontanei a favore delle Pubbliche Amministrazioni che consente a cittadini ed imprese di eseguire pagamenti spontanei (per l’appunto liberi, free) secondo le modalità previste da pagoPA.

Oltre al pagamento diretto tramite la piattaforma, utilizzando LINKmate FREE è possibile produrre un avviso da pagare in totale libertà di scelta presso un qualsiasi prestatore di servizio di pagamento (PSP) aderente all’iniziativa

Sempre più comuni stanno integrando nel portale dei pagamenti spontanei LINKmate FREE

Alcune delle funzionalità di LINKmate:

– Consultazione della situazione anagrafica

– Consultazione della propria posizione tributaria conosciuta dal Comune

– Consultazione dei dati del catasto relativi ai propri immobili

– Calcolo del dovuto IUC (IMU-TASI) con produzione dell’F24 compilato con tutti i dati

– Compilazione guidata delle dichiarazioni IMU-TASI-TARI

– Interazione diretta con il Comune tramite la “bacheca messaggi”

– Consultazione di dichiarazioni inviate (IMU-TASI-TARI), inviti al pagamento ed altri

documenti

– Modalità di ricezione documenti generici ed inviti TARI (via posta ordinaria o e-mail)

– Pagamento online dei tributi locali tramite pagoPA

Come faccio ad accedere a LINKmate?

Il contribuente può accedere a LINKmate con due modalità:

1. Registrazione con codice fiscale e password

2. Dati di un versamento

Registrazione con codice fiscale e password

Dalla homepage di LINKmate, basta cliccare su “registrati”, compilare i campi e seguire le istruzioni della pagina per ricevere una password da utilizzare insieme al proprio codice fiscale per effettuare l’accesso.

Dati di un versamento

Avendo a disposizione un versamento effettuato a favore del Comune, si possono inserire Codice Fiscale, data ed importo di tale versamento: le tre informazioni incrociate daranno libero accesso al proprio profilo su LINKmate.

L'ufficio tributi a portata di click





