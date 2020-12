Avella ha oggi pomeriggio tributato l’ultimo saluto alla piccola Chiara, che a soli 17 anni si è arresa al tremendo virus. Don Giuseppe Parisi, parroco avellano, ha celebrato la cerimonia funebre davanti a parenti e conoscenti. Bassa Irpinia ha trasmesso in diretta tutta la funzione religiosa per volontà dei genitori, assenti in chiesa. Ecco il video.

