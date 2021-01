Il primo cittadino Avellano Domenico Biancardi ha emesso ordinanza di riapertura, per lunedì 25 gennaio 2021, delle restanti classi, 3, 4 e 5 delle elementari mentre rinvia ancora a data da destinarsi l’apertura in presenza per le medie e superiori, in attesa dell’evoluzione dell’epidemia da COVID. Ecco l’ordinanza





