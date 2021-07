AVELLA: Maria la corta insuperabile, l’allestimento sposi è unico. Un trionfo di fiori

L’allestimento floreale che propone Maria la corta per i suoi sposi è unico e magnifico. Una coppia di giovani avellani ha scelto di sposarsi nella chiesa del convento francescano del paese e Maria la corta è stata scelta per rendere questo giorno speciale. Un trionfo di fiori hanno abbellito l’ingresso, l’altare e le sedute, per le composizioni sono state utilizzate ortensie, lisianthus, rose inglesi e settembrini. Gli ospiti con stupore hanno ammirato la maestria e la bravura con la quale Maria la corta, titolare dello store “I Fiori di Geoflowers” sito al Purgatorio, ha coronato il sogno di due giovani ragazzi.

