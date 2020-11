AVELLA. “Mascherina sospesa”, ecco l’iniziativa sociale di Agrigarden

Mascherina sospesa, è l’iniziativa lanciata da Agrigarden, negozio avellana che tratta prodotti per l’agricoltura ed è sito in via Sant’Angelo. A parlarci dell’iniziativa è il perito agrario Roberto Napolitano il cui slogan è: “Se puoi lascia un’offerta se non puoi prendi”.

“Sono ormai diversi mesi che il nostro Paese, così come il resto del mondo, sta fronteggiando la pandemia causata dal covid 19. Oltre all’emergenza sanitaria venutasi a creare, si affianca anche quella economica dovuta ai vari mesi di lockdown. In questi giorni la nostra regione, la Campania, sarà sottoposta ad ulteriori restrizioni che metteranno in seria difficoltà tantissime famiglie. È proprio per questo motivo che ho pensato che “la Mascherina sospesa” fosse un valido aiuto per tutti coloro i quali non possono permettersela. Essa è indispensabile in questo momento, è fondamentale che tutti la indossino sempre ogni volta che si esce di casa e che la cambino spesso, per far sì che questo brutto periodo passi il prima possibile. Chiedo a tutti quelli che ne hanno la possibilità di aderire a questa iniziativa”.

