AVELLA. “Mio padre ricoverato al Covid Hospital del Moscati, ma con assistenza infermieristica balorda ed inumana”

Il racconto che oggi vi proponiamo è di una figlia che ha voluto raccontarci i giorni drammatici che sta vivendo dal quel maledetto 16 ottobre, giorno in cui suo padre è stato ricoverato presso l’area Covid dell ‘ospedale Moscati di Avellino. “Carissimo Direttore, vorrei sollevare un problema che purtroppo sto riscontrando, in un periodo così triste per noi cittadini di Avella. La prego di fare notizia, volendo restare in anonimato. Mio padre ricoverato al Covid Hospital del Moscati di Avellino dal 16 ottobre per positività al Coronavirus, è attualmente in terapia sub intensiva, con CPAP per farlo respirare. Impossibilitato nel muoversi, per ovvi motivi, che potrebbero peggiorare il suo stato. Detto questo, voglio denunciare, l’inefficienza, non dei medici, grandi professionisti, ma di un’ assistenza infermieristica balorda e inumana. Da giorni non si prendono cura della pulizia dei pazienti, e quando vengono chiamati per farsi cambiare, arrivano dopo ore ed ore. Nessuno ha costretto loro a scegliere questo lavoro, che deve essere fatto con dedizione e amore, non si va in ospedale per relax, purtroppo. Lo stipendio gli viene dato per assistere in tutto l’orario lavorativo chi ne ha bisogno, non sostare in infermeria. Inaccettabile questo comportamento. La sofferenza negli occhi di quelle persone, che hanno fame d aria, non la vedono. Io l’ho vista negli occhi di mio padre. C’è il terrore”.

