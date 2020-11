AVELLA. Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto di indirizzo per la ripresa delle attività scolastiche.

Il sindaco Domenico Biancardi ha pubblicato oggi l’atto di indirizzo per la ripresa delle attività didattiche rivolto agli alunni e ai loro familiari conviventi delle scuole interessate di ogni ordine e grado ad aderire alla campagna volontaria per lo screening dei bambini della scuola dell’infanzia, degli alunni delle classi prime della scuola primaria al fine di valutare il grado di rischio da contagio Covid-19.

Come da intesa raggiunta dai Sindaci del mandamento di Baiano con l’A.S.L. di Avellino, sarà possibile sottoporsi al tampone recarsi, volontariamente, al drive in Avella dalle ore 15:00 alle ore

20:00 secondo il seguente calendario, evitando in tal modo la prenotazione al numero verde

regionale:

Giovedì 19.11.2020: Comuni di Quadrelle, Mugnano del Cardinale, Sirignano;

Domenica 22.11.2020: Comuni di Avella, Baiano, Sperone;

L’esito della mappatura e la percentuale di adesione alla stessa da parte della popolazione scolastica fornirà all’ente, per l’adozione dei provvedimenti finali, gli elementi necessari a comprendere e valutare il fenomeno epidemiologico e ad assumere motivate decisioni riguardanti

la ripresa o meno delle attività educativo – didattiche.

adsense – Responsive – Post Articolo