AVELLA. Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale. Sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul territorio comunale

Il sindaco avellano Domenico Biancardi in merito alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale, ha emesso ordinanza di proroga della sospensione dal 01 marzo 2021 al 13 marzo 2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

adsense – Responsive – Post Articolo