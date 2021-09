AVELLA. Museo Mia, ecco gli orari di apertura di settembre.

Il Museo Archeologico ed Immersivo MIA per il mese di settembre seguirà i seguenti orari di apertura: il sabato dalle ore 16.00 alle 19.00 , la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 sarà possibile visitare solo l’area archeologica. Ala visita alle aree museali si potrà associare la visita ai siti archeologici per un esperienza unica da non perdere. Per informazioni sarà possibile contattare l’ufficio turistico al seguente numero 3338847353.

adsense – Responsive – Post Articolo