AVELLA. Nella cittadina archeologica sta per arrivare il colosso editoriale “MONDADORI”.

Se ne sentiva il bisogno e finalmente una libreria è arrivata. La Mondadori aprirà a breve ad Avella (AV) al Corso Vittorio Emanuele 23.

La libreria prevede un vero e proprio punto vendita, con scaffali divisi per generi, autori e con le novità editoriali. Ovviamente accoglie molte case editrici, non solo le edizioni del colosso italiano ed europeo. Ce n’è per tutti: classici, thriller, romanzi, attualità, fantasy e non da ultimo uno spazio dedicato ai bambini e agli adolescenti.

La struttura, posta al piano terra prevede per il prossimo futuro anche anche un altro spazio in cui si terranno conferenze e incontri con gli autori, e una sala mostra.

Avere una libreria ad Avella significa innanzitutto soddisfare le richieste di molti giovani e studenti universitari che spesso devono spostarsi per accedere a testi specifici o anche solo per il piacere della lettura. Questo store, infatti, sarà l’unico punto vendita Mondadori presenti nel territorio di Baianese.

«Una città senza libreria è un luogo senza cuore», diceva Gabrielle Zevin, e adesso Avella e il baianese avrà un cuore.

