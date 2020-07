AVELLA. Nelle zone alte del paese è emergenza idrica

Da giorni sembra che anche Avella, paese per antonomasia ricco d’acqua, sembra subire le prime ondate di calore estive con una carenza idrica nelle aree alte del paese, in particolare quelle della zona Fusaro, via Mulini, San Pietro e Forestella. Qui si registrano cali di pressione e in alcune ore i rubinetti rimangono a secco. I pozzi e le sorgenti di località Fontanella e Fusaro purtroppo non sono più in grado di soddisfare le esigenze delle popolazione, un po’ per la fatiscente rete idrica, un po’ per l’abbassarsi delle falde, sta di fatto che molti cittadini incominciano a lamentarsi.

adsense – Responsive – Post Articolo