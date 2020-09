AVELLA. New Jersey bloccano la strada, i cittadini protestano

I New Jersey utilizzati per bloccare il traffico e per la sicurezza dei pedoni che accedono all’anfiteatro romano di Avella durante le serate di spettacolo diventano poi ostacoli per i residenti a conclusione delle manifestazioni. Tutto questo perchè non c’è una tempestiva opera di ripristino della viabilità con lo stazionare per giorni dei grossi blocchi di cemento a bloccare l’accesso. Molti residenti lamentano notevoli disagi e sollecitano l’amministrazione a provvedere quanto prima.

