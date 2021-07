Avella, nuovo appuntamento con Le Dionisiache

I Racconti di Dioniso è uno spettacolo itinerante che si svolge in luoghi non teatrali e per la seconda volta è ospite nell’Anfiteatro Romano di Avella.

Insieme alla voce di attori e performer si racconta l’amore, l’ironia, il dinamismo, la danza e i duelli che si mescolano in un clima epico e al contempo leggero dell’antico mondo classico: Plauto (Aulularia) e Aristofane (Lisistrata e Gli Uccelli), il tragediografo Sofocle (Aiace), i poeti Virgilio (Eneide) e Omero (iliade), e si chiude con un omaggio a William Shakespeare e al suo Giulio Cesare.

