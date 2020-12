AVELLA. Nuovo decesso per COVID, muore 50enne

Il paese archeologico piange una nuova vittima per COVID 19, si tratta di un uomo di 55 anni ricoverato da circa un mese al Cardarelli di Napoli. Dopo la morte della giovanissima Chiara Vittoria, di appena 17 anni, la cittadina avellana piange a causa della pandemia una nuova vittima. L’uomo, molto conosciuto in paese , lascia moglie e figli. Il cinquantenne non aveva patologie pregresse e questo è dimostrazione che il virus è particolarmente aggressivo e vanno rispettate le restrizioni soprattutto in questo periodo natalizio.

