AVELLA. Oggi i risultati dello screening di domenica. Il paese con il fiato sospeso

Arriveranno oggi i risultati dello screening anti Covid effettuato domenica mattina nei pressi del parcheggio del Cimitero avellano, ma le notizie che iniziano a trapelare dagli ambienti sanitari non sono affatto positive. Sarebbe elevata la percentuale dei positivi venuti fuori dall’esame del tampone, ricordiamo circa 290 persone sottoposte a controllo, ma con residenti anche del Vallo di Lauro. A preoccupare i dati avellani, in settimana dovrebbe svolgersi un altro drive in per sottoporre a controllo ulteriori residenti, ma si attendono conferme dagli organi preposti. Il paese attende l’ufficialità col fiato sospeso.

