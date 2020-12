AVELLA. Oggi l’ultimo saluto a Chiara. Don Giuseppe Parisi: “Oggi la accompagneremo con la nostra PREGHIERA nel suo viaggio verso l’incontro pieno con il Signore”

Chiedo, dunque, gentilmente di evitare di venire in chiesa e, per chi lo desidera, di partecipare alla Santa Messa servendosi del canale Bassairpinia che trasmetterà la celebrazione in diretta.

Sarà un momento di grande dolore e nel contempo di grande gioia nella Speranza. Viviamolo serenamente mettendoci il cuore e rispettando tutte le norme anticovid per il bene di tutti”.

GRAZIE MILLE

Don Giuseppe Parisi